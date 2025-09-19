※経済指標 ＊米新規失業保険申請件数（9月13日週）21:30 結果23.1万人 予想24.0万人前回26.4万人（26.3万人から修正） ＊フィラデルフィア連銀製造業景気指数（9月）21:30 結果23.2 予想1.7前回-0.3 ＊米景気先行指数（8月）23:00 結果-0.5％ 予想-0.2％前回0.1％（-0.1％から修正）（前月比） ＊英中銀政策金利（9月）20:00 結果4.00% 予想4.00%前回4.00% ※発言・ニュ&#1