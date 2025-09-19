◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５―０巨人（１８日・神宮）これで何回目だろう…。森田が５球で先制された場面を見て、最近のスコアを確認したよ。初回失点は、直近８試合で実に７度目。抑えたのは１５日ＤｅＮＡ戦のマー君だけだよ？ここを何とかしないといけない。先発が試合を作って大勢―マルティネスにつなぐという、今季の巨人が目指す野球とは逆になってしまっているんだ。投手陣には、自分の財産を示してほしい、