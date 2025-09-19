カムチャツカ半島周辺のプレート（海洋研究開発機構提供）【モスクワ共同】米地質調査所（USGS）によると、ロシア極東カムチャツカ半島の東方沖で19日午前6時58分（日本時間同3時58分）ごろ、マグニチュード（M）7.8の地震があった。日本の気象庁によると、北海道から沖縄県にかけての沿岸で若干の海面変動が予想されるが、被害の心配はないという。ロシア非常事態省によると、カムチャツカ半島東岸とクリール諸島（北方領土と