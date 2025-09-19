【モスクワ共同】米地質調査所（USGS）によると、ロシア極東カムチャツカ半島東方沖で19日午前6時58分（日本時間同3時58分）ごろ、マグニチュード（M）7.8の地震があった。日本の気象庁によると若干の海面変動が予想される。