札幌市は９月１８日、ノースサファリサッポロに立ち入り検査に入り、無許可で建てられた建築物が今も１１８棟あることを確認しました。（山本記者）「いま違法建築の撤去状況を確認するため、ノースサファリサッポロに市の職員らが立ち入り調査に入ります」札幌市南区のノースサファリサッポロでは、市の職員がおよそ２時間にわたり園内の建物の数など撤去状況を確認しました。ノースサファリは「市街化調