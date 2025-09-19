JO1の豆原一成（23）と女優の市毛良枝（75）が18日、都内でダブル主演映画「富士山と、コーヒーと、しあわせの数式」（監督中西健二、10月24日公開）の先行上映会に登壇した。同じ大学へ通うことになった夢に迷う学生と、夢を見つけたその祖母が紡ぐ家族の物語。豆原は市毛の第一印象を「勝手に怖い人だと思っていた」と明かすも、「凄い優しくて、休憩中は筋トレの話もしてうれしかった」と楽しく撮影できたことを振り返った