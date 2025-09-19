矢沢永吉（76）が18年ぶりにニッポン放送「オールナイトニッポン」（ANN）でパーソナリティーを務める。26日放送の「矢沢永吉のオールナイトニッポンGOLD」（金曜後10・00）。ANNのパーソナリティーは2007年9月以来となる。ソロデビュー50周年を迎えた矢沢に同局が出演をオファー。矢沢も6年ぶりの新作アルバム「Ibelieve」を24日に発売するタイミングが重なり、快諾したという。矢沢はラジオでこれまでステージとは違った