米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は、第２次トランプ政権の発足後初の利下げに踏み切った。根強いインフレ圧力の一方で、雇用の減速が鮮明になり不確実性が高まっている。トランプ関税は今後、物価と景気に対して、どのような影響を及ぼすのか。丁寧に点検して、金融政策を運営してもらいたい。ＦＲＢは政策金利を０・２５％引き下げ、年４・００〜４・２５％とすることを決めた。昨年１２月以来、６会合ぶりの利下げだ。年内