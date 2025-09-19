いかなる意図であれ、他国の領空を侵犯することは重大な国際法違反であり、許されない。ロシアの不法行為に毅然（きぜん）と対応し、さらなる主権侵害を防ぐ必要がある。ロシア軍の無人機（ドローン）が今月、ポーランドとルーマニアの領空に相次いで侵入した。ポーランド軍などの戦闘機が、ドローン約２０機のうち数機を撃墜した。ルーマニア軍も戦闘機を緊急発進させ、国境付近まで追跡した。ポーランドとルーマニアは、ロ