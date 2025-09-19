陸上の世界選手権東京大会は１８日、男子４００メートル決勝で中島佑気ジョセフ（富士通）が４４秒６２で６位入賞を果たし、１９９１年東京大会７位の高野進さんを上回る日本勢過去最高位となった。高野さんはこの日、読売新聞の取材に「諦めずに６位まであがったことは立派。最後の直線で一番速かったかもしれない。私の後に続こうと奮闘、挑戦してきた選手たちの思いが実った。指導者や日本陸連関係者としてつらい時代が長か