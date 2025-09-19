日本高野連は18日にプロ志望届の提出者を更新し、健大高崎（群馬）の最速158キロ右腕・石垣元気投手、チームメートで24年選抜優勝に導いた佐藤龍月投手が提出して計76人となった。石垣は今月沖縄で開催されたU18ワールドカップで準優勝した高校日本代表でも活躍し、惜敗した米国との決勝では自己最速に迫る157・9キロを計測。世代No.1投手として10月23日のドラフトでは1位指名が濃厚とみられている。また、全日本大学野球連