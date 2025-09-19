パン販売店「神戸屋」の従業員用更衣室で、同僚だった女子大学生を小型カメラで盗撮したとして、警視庁は19日までに、性的姿態撮影処罰法違反の疑いで、元アルバイト戸田雄介容疑者（30）を逮捕した。「3年ぐらい前から盗撮していた」と供述している。捜査関係者への取材で分かった。