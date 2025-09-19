警視庁戸塚署に入る戸田雄介容疑者＝17日パン販売店「神戸屋」の従業員用更衣室で、同僚だった女子大学生（19）を小型カメラで盗撮したとして、警視庁は19日までに、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで、元アルバイト戸田雄介容疑者（30）＝東京都中野区＝を逮捕した。「3年ぐらい前から盗撮していた」と供述している。捜査関係者への取材で分かった。押収されたマイクロSDカードからは昨年11月〜今年2月に、10人以上の女