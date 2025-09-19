記者団の取材に応じ、自民党総裁選に立候補する意向を表明した高市早苗前経済安保相＝18日、国会自民党の高市早苗前経済安全保障担当相は19日午後、国会内で記者会見し、総裁選公約を発表する。外国人政策で、司令塔機能を強化し、不法滞在者対策や土地取得規制の検討を明記。スパイ防止法制定に着手し、海外からの対日投資を厳格審査するなど経済安全保障の強化を打ち出す。関係者が明らかにした。保守的な政策を盛り込むことで