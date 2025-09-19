愛知県警熱田署教員が女子児童らを盗撮し交流サイト（SNS）のグループチャットで画像を共有したとされる事件で、性的姿態撮影処罰法違反の疑いで逮捕された北海道千歳市立中の教諭柘野啓輔容疑者（41）が「（グループ内で）他の人が盗撮動画を投稿しているのに感化され、軽い気持ちで投稿した」との趣旨の供述をしていることが19日、愛知県警熱田署捜査本部への取材で分かった。捜査本部は19日、柘野容疑者を送検した。留置先