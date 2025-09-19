アップルが発売する本体の厚さが最薄のiPhoneエア（同社提供、共同）米アップルは19日、iPhone（アイフォーン）の新型「17」シリーズと、これまでで最薄の「アイフォーンエア」を発売した。生成人工知能（AI）「アップルインテリジェンス」を搭載し、メッセージアプリで外国語から日本語への文章の翻訳などが可能になる。アップルの直販価格は6.3インチ画面の17の標準モデルが12万9800円からで、エアが15万9800円から。エアは