9月19日（金）の交通取締情報 ＜午前＞国道501・・・玉名市横島町横島（スピード違反）  ＜午後＞国道3・・・熊本市北区四方寄町（スピード違反）国道212・・・阿蘇郡小国町宮原（携帯電話・シートベルト・交差点違反）国道57・・・阿蘇市竹原（歩行者妨害）県道・・・宇城市松橋町松橋（シートベルト・歩行者妨害）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは