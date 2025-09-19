全国で初めて高野連との顧問契約を結んだ横浜北仲通り法律事務所の池田さん試合中のチアリーダーの盗撮や、交流サイト（ＳＮＳ）での選手たちへの誹謗（ひぼう）中傷など、高校野球の現場で急増する問題に対応するため、県高野連は今年４月、弁護士との顧問契約を結んだ。県高野連によると都道府県単位では全国で初めて。担当する池田賢史弁護士（４９）＝横浜北仲通り法律事務所＝は、「横浜スタジアムが満員札止めになって盛り