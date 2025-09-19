女優財前直見（59）が、20、27日に放送の俳優森田健作（75）がホストを務めるBS日テレ「森田健作アワー人生ケンサク窓」（土曜午前9時）に出演する。初顔合わせの森田について、財前は「子供の頃からテレビなどで見ていたので、第一印象は画面の人だと思った」と笑った。財前は今年、デビュー41年目。07年に出身地の大分県に移住した。森田から移住を決意したことを聞かれ「（03年に）結婚をして、40歳の時に息子が生まれたのが