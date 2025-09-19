◆大相撲秋場所５日目（１８日、両国国技館）横綱・豊昇龍は東前頭３枚目・熱海富士を寄り切り、５連勝で単独トップに立った。横綱審議委員会（横審）の本場所総見が行われた中、先場所途中休場から復調した姿を見せた。関脇・霧島は小結・安青錦に送り出されて初黒星。横綱・大の里は西前頭２枚目・王鵬を突き落として４勝１敗とした。大関・琴桜は西前頭３枚目・豪ノ山を押し出して１敗を守った。強い豊昇龍が戻って来たこと