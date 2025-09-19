◆世界陸上第６日（１８日、国立競技場）男子４００メートル決勝で、中島佑気ジョセフ（２３）＝富士通＝が４４秒６２で日本勢過去最高の６位入賞を果たした。１９９１年東京大会での高野進の７位を上回った。予選で４４秒４４の日本新記録をマークし、準決勝も勢いそのまま突破。東京出身、まさに地元開催の大声援を力に変え、ゴール直前に最下位から２人を抜く執念の走り。日本人３４年ぶりのファイナルで、快挙を成し遂げた