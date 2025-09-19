◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５―０巨人（１８日・神宮）巨人がヤクルトに敗れ、自力での２位が消滅した。先発の森田駿哉投手（２８）が立ち上がりから打ち込まれて、先発した試合では最短となる３回４失点ＫＯ。打線もヤクルト投手陣に１１三振を喫するなど、今季１４度目の０封負け。借金１となり、中日に逆転勝ちした２位・ＤｅＮＡとは２ゲーム差に広がった。残り９試合、クライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージ（