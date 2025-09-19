◆パ・リーグソフトバンク３―２日本ハム（１８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが２位・日本ハムを直接対決で退けて、マジックを７に減らし、ゲーム差を今季最大の４・５に広げた。１点ビハインドの８回に栗原陵矢内野手（２９）の７号ソロで追いつくと、その後も打線がつないで代打・川瀬晃（２８）の押し出し四球で勝ち越し。小久保裕紀監督（５３）も本拠地９連勝中だった先発・大関友久投手（２７）を３回途中で交