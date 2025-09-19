◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２―７阪神（１８日・マツダスタジアム）ついに出た。猛虎の助っ人が待望のアーチを描いた。１点リードの６回先頭、阪神・ヘルナンデスは、広島・中崎の初球を迷いなく振り抜いた。弾丸ライナーで打球は左翼席上段へ。１号ソロだ。「初めての本塁打だから、とてもうれしいね。自分が打てるゾーンを意識して打席に入ったけど、しっかり集中して打つことができたよ」と素直に喜んだ。これが１３４戦目