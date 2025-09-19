◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２―７阪神（１８日・マツダスタジアム）阪神・佐藤輝明内野手（２６）が１８日、コンディション不良のため２試合連続で広島戦（マツダ）のベンチを外れた。試合前練習ではティー打撃などを行ったが、山下１軍チーフトレーナーは「そんなに大きなものではないが、数日間回復にあてないとダメ」と説明。藤川監督は「一日一日、体が良くなるように先に戻した」と帰阪させたことを明かした。ここまで１