実力派女優として数多くの映画やドラマで活躍中の財前直見が、２０日と２７日に前・後編で放送するＢＳ日テレ「森田健作アワー人生ケンサク窓」に出演する。元千葉県知事で俳優の森田健作によるトーク番組。初顔合わせだったが、財前は森田について「子供の頃からテレビなどで見ていた。第一印象は画面の人だと思った」とおどけてみせた。財前は今年、デビュー４１年目。２００７年に出身地の大分県に移住したことで知られる