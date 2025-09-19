井上尚弥が12月27日にサウジアラビアでWBC世界スーパーバンタム級1位アラン・ピカソ（メキシコ）と対戦することが18日、正式決定した。サウジアラビア総合娯楽庁のトゥルキ長官が自身のSNSを更新し「日本の偉大なファイターたちが世界と対決する歴史的な夜が開催される」とし、首都リヤドのムハマド・アブド・アリーナで大型興行を行うことを発表した。ベルトを返上した中谷の参戦も決定し、井上とは初共演を果たす。7月に王座