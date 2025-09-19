気象庁によりますと、19日午前3時58分ごろ、ロシアのカムチャツカ半島付近でマグニチュード7.8の地震がありました。この地震によって、日本の沿岸で若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はないということです。震源はカムチャツカ半島東岸で、地震の規模を示すマグニチュードは7.8と推定されます。震源の深さは不明です。カムチャツカ半島付近では、ことし7月、マグニチュード8.8の巨大地震が発生し、北海道から沖縄