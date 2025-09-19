最近、北朝鮮の農村地域を中心に新生児の遺棄事件が相次いで発生しているという。住民たちは「極度の生活苦が生んだ悲劇」だとして衝撃と深い憂慮を示している。デイリーNKの複数の内部情報筋によれば、今月12日、黄海南道銀川郡徳川里のトウモロコシ畑で布に包まれた状態の新生児が発見された。3日前の9日には南山里でカバンに入れられた乳児が見つかったが、いずれも発見時すでに死亡していたという。さらに咸鏡南道洪原郡でも8