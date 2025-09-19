◇陸上世界選手権東京大会第6日（2025年9月18日国立競技場）男子400メートル決勝で、日本勢34年ぶりのファイナリストとなった中島佑気ジョセフ（23＝富士通）は44秒62で6位だった。表彰台には届かずも91年大会での高野進の7位を超え、同種目での日本勢最高成績となる快挙で歴史を塗り替えた。20日から始まる男子1600メートルリレーではメダル獲得を目指す。中島が、夢のファイナルを駆け抜けた。ラスト100メートルまで最