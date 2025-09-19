USGS＝アメリカ地質調査所によりますと、日本時間の午前3時58分ごろ、ロシア極東カムチャツカ半島の東方沖を震源とするマグニチュード7.8の地震がありました。震源の深さは10キロと推定されています。気象庁によりますと、この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動が起きる可能性があるものの、被害の心配はないということです。一方、太平洋津波警報センターは、ロシアの沿岸などで津波が発生するおそれがあるとしています。