９月18日、最新のFIFAランキングが発表され、ワールドカップで４度の優勝を誇るドイツが９位から12位へ大幅ダウンとなった。９月に開催された北中米ワールドカップの欧州予選で、ドイツはスロバキアに０−２で完敗。この結果が大きく影響し、続く北アイルランド戦には３−１で勝利したものの、３ランクの下落を余儀なくされた。ドイツの『transfermarkt』は「ドイツがトップ10から脱落」と見出しを打ち、「ワールドカップ予