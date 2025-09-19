NY株式18日（NY時間15:08）（日本時間04:08） ダウ平均46200.24（+181.92+0.40%） ナスダック22507.86（+246.53+1.11%） CME日経平均先物45725（大証終比：+505+1.11%） 欧州株式18日終値 英FT100 9228.11（+19.74+0.21%） 独DAX 23674.53（+315.35+1.35%） 仏CAC40 7854.61（+67.63+0.87%） 米国債利回り 2年債 3.566（+0.013） 10年債 4.103（+0.015） 30年債 4.718