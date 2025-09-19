[9.18 欧州CLリーグフェーズ第1節](エティハド スタジアム)※28:00開始<出場メンバー>[マンチェスター・シティ]先発GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマDF 3 ルベン・ディアスDF 24 ヨシュコ・グバルディオールDF 33 ニコ・オライリーDF 45 アブドゥコディル・フサノフMF 4 ティジャーニ・ラインデルスMF 11 ジェレミ・ドクMF 16 ロドリMF 20 ベルナルド・シウバMF 47 フィル・フォーデンFW 9 アーリング・ハーランド控えGK 1