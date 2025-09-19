ギリシャ2部のパニオニオスFCは18日、MF安齋悠人(20)と3年契約の加入で口頭合意したことを発表した。同日にギリシャに到着し、19日にメディカルチェックなどを行って正式契約を結ぶ予定としている。安齋は尚志高から京都サンガF.C.に加入した昨年、J1開幕節の柏レイソル戦で高卒J1デビュー戦初ゴールを記録した。1年目はリーグ戦8試合に出場したが、今季はルヴァンカップ1試合の出場となっていた中で「不適切な行為があった」