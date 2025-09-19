◇大相撲秋場所5日目（2025年9月18日両国国技館）横綱・豊昇龍が平幕・熱海富士を力強く寄り切りで下し、唯一全勝を守った。4日目の阿炎戦に続き連日の難敵撃破。昇進後は3場所で2度の途中休場と苦しんできたが、最高の形で序盤を乗り切った。横綱・大の里は平幕・王鵬を突き落として1敗を死守。大関獲りに挑む関脇・若隆景は平幕・阿炎を押し出して2連勝とした。豊昇龍の進撃が止まらない。熱海富士をもろ手で起こし、