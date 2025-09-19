ボートレースびわこの開設73周年記念G1「びわこ大賞」は3日目を迎える。注目は12Rだ。平本は案外な航跡だが、3日目はここ1走。的確な調整を施して巧妙に押し切る。白井は安定ハンドルで浮上。守田はスタートを張り込む。秦は回り足を生かして圏内へ。＜1＞平本真之まだよく分からない。スリット近辺は問題ないが思っている以上にレース足が良くなくて厳しい。＜2＞仲谷颯仁シャフトを換えた効果もあってか、普通くらい