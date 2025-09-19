気象庁は19日午前4時33分に津波予報（若干の海面変動）を発表しました。気象庁によりますと、19日午前3時58分にカムチャツカ半島付近を震源とする強い地震が起きました。震源の深さは不明です。地震の規模を示すマグニチュードは7.8と推定されます。津波予報（若干の海面変動）が発表された地域は、北海道太平洋沿岸東部・北海道太平洋沿岸中部・北海道太平洋沿岸西部・オホーツク海沿岸・青森県日本海沿岸などです。若干の海面変