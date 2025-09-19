【劇場版「チェンソーマン レゼ篇」】 9月19日 全国公開 映画「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」が本日9月19日より上映される。 「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」は、累計発行部数3,000万部突破を記録する藤本タツキ氏のマンガ「チェンソーマン」を原作とした作品。「チェンソーマン」は2022年にはTVアニメ化され、全12エピソードが放送された。今