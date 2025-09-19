チャレンジ3Rで2着の与古田龍門が6月佐世保、7月佐世保に続く3度目の決勝進出。佐世保以外では初めてのファイナル入りとなった。「決勝の2連対率は100パーセントなんですよ」と胸を張る。これまで決勝は優勝と準V。乗ってしまえば好成績だ。決勝は吉田マーク。人の後ろは2度目の決勝以来2度目。絡まれることがなければVもあるかもしれない。【5R】2日目は後方になったが伸びは悪くなかった山本。＜2＞＜5＞、＜2＞＜6＞流