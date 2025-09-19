ミュージカル「エリザベート」製作発表記者会見が18日、東京都内で行われ、出演者の望海風斗、明日海りお、古川雄大、井上芳雄、山崎育三郎、演出・訳詞の小池修一郎が登壇した。本作は、1996年に宝塚歌劇団により日本初演、2000年の東宝初演から観客を魅了し続けて来た大ヒットミュージカル。タイトルロールであるエリザベート役は、新キャストとなる望海と明日海のダブルキャスト。望海は、「エリザベート役としてここに立