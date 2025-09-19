元Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅの稲場愛香（２７）が２年ぶり５冊目の写真集（タイトル未定、ワニブックス）を１１月１５日に発売することが１８日、分かった。名前にちなみ愛する香りがテーマで、台湾を舞台にジャスミン、ローズマリー、ラベンダーなどをイメージした衣装を着用。水着や初ランジェリーにも挑戦して「年齢的にもかなり大人になってきたので、今だから見せられる、今もまだ見せられる、どちらの私も表現したいと挑み