俳優の望海風斗と明日海りおが１８日、都内で開かれた、Ｗキャストで主演するミュージカル「エリザベート」（１０月１０日〜１１月２９日、東京・東急シアターオーブ。札幌、大阪、福岡公演あり）の製作発表記者会見に出席した。望海は「一つ一つ丁寧に役を作っていきたい」、明日海は「とにかく精いっぱい。それ以上のつもりで挑んでいきたい」と意気込み。２０００年の東宝版「エリザベート」初演でデビューした井上芳雄は「