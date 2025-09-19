来週告示の自民党総裁選をめぐり、高市前経済安全保障担当大臣はきょう、政策発表の記者会見を行う予定です。小泉農林水産大臣も、自らの選挙対策本部の発足式を開く予定で、各陣営の動きが本格化しています。高市早苗 前経済安保担当大臣「今必要なのは、皆様の暮らしや未来への不安を夢や希望に変える政治です。精一杯、私がベストだと思う政策を訴えてまいります」総裁選に出馬する考えを表明した高市氏はきょう午後、自ら