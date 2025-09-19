◆米大リーグパイレーツ４―８カブス（１７日・米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）鈴木誠也外野手（３１）と今永昇太投手（３２）が所属するカブスが１７日（日本時間１８日）、敵地・パイレーツ戦に勝利し、大谷翔平、山本由伸らを擁するドジャースより一足先にポストシーズン（ＰＳ）進出を決めた。球団としては２０２０年以来５年ぶりで、２人にとっては初の大舞台。このままいけば、初陣はダルビッシュ有と松