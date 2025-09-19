女優の望海風斗（41）と明日海りお（40）が18日、都内で主演ミュージカル「エリザベート」（10月10日初日、東京・東急シアターオーブ）の製作発表を行った。東宝版初演25周年を迎え、3年ぶりの再演。2人は宝塚歌劇団時代の2014年に男性役で同作の共演経験があるが、ともに主演は初。その経験が生きるかを問われると望海は「作品を知った上で参加できるのは大きい」と口にした。明日海は「宝塚版と東宝版は歌詞なども違って全