現在出場選手登録抹消中のDeNA・藤浪晋太郎投手が、あす20日のイースタン・リーグロッテ戦（横須賀）で1、2軍を含め加入後初めて「救援登板」する可能性が高いことが18日、分かった。藤浪は8月17日中日戦で加入後初先発。4戦1勝の成績を残している。とはいえ大原慎司チーフ投手コーチはポストシーズンを見据え、「軸は先発。リリーフで投げるとなったらどんなものかを確認する」と165キロ右腕の「プランB」に取り組むことを明