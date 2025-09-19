浦和のスコルジャ監督が5万5000人超の観衆が見込まれる20日のホーム鹿島戦に向けて会見し、“ドロー地獄”に終止符を打つ決意を示した。9試合を残して首位と勝ち点8差の8位。逆転Vに向けて崖っ縁の状況に追い込まれている。対鹿島は公式戦7試合連続引き分け中だが「いかに点を取って勝つかだけを考えたい。優勝という夢に向かうなら引き分けは十分な結果ではない」と必勝を期した。