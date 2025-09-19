元Juice＝Juiceの稲場愛香（27）が、2年ぶり5冊目の最新写真集（ワニブックス、タイトル未定、11月15日発売）を発売することが決まり19日、イメージカットを公開した。台湾を舞台に、愛する香りをテーマにした一冊。「ジャスミン」「イランイラン」「ローズマリー」「ネロリ」「ラベンダー」などの香りを、さまざまなシチュエーション、衣装で表現している。スイートでスパイシー、ナチュラルでエキゾチックという、現在の稲場が併