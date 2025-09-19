女優の夏川結衣が８月３１日付で所属事務所「ｔａｆｔ」を退所していたことが、１９日までに分かった。同社のホームページなどで今月１日に報告され、Ｘで「この度、弊社所属の夏川結衣は、２０２５年８月３１日をもちまして退所いたしました。ご支援をいただきました皆様に、心より御礼申し上げます」と伝えられた。同事務所は２０２１年２月に設立され、代表取締役は女優の蒼井優。ほかに神野三鈴が所属している。夏川は